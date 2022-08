Esto es lo que puede pasar por robar productos de los hoteles

¿Qué sucede si robar artículos de un hotel?

En principio, si una persona es descubierta in fraganti mientras se roba un florero o una toalla, pasará un momento muy embarazoso. Las autoridades del hotel serán las encargadas de reprochar su comportamiento y, dependiendo de la gravedad del asunto, puede ocurrir que tomen acciones legales. “Es casi imposible que un hotel no se entere hoy de estas situaciones. Normalmente, se sabe y no se hace nada para no humillar”, afirmó el secretario de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella.