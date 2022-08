Operación Triunfo: ‘triunfitos’ que han pasado sin pena ni gloria por OT

Operación Triunfo el Talent Show que busca revolucionar el panorama musical español

Operación Triunfo es el talent show musical de la televisión pública, su objetivo es el de buscar cantantes que sean capaces de revolucionar el panorama musical español. Llegar a ser un concursante de pleno derecho en Operación Triunfo no es nada fácil. La competencia es tremenda y son miles las personas de todo el país las que se presentan a las pruebas de casting.

Sin embargo, estar dentro solo es el primer paso. Entrar en el concurso no implica que tu carrera esté en marcha, simplemente que se te abrirán algunas puertas de un modo más fácil que a otras personas. Pero, sin intención de desanimar a nadie, está bien tener claro que la mayoría de los ex triunfitos no han logrado vivir de la música. Lo cierto es que, los aspirantes de la primera edición, quizás justo por ser la primera, son recordados en mayor o menor medida. Pero con los de las siguientes ediciones la memoria empieza a flaquear. Y es que no podemos obviar que por el concurso ya han pasado 181 participantes.