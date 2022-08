Estas son las ETS más contagiosas

¿Qué son las ETS?

Son las enfermedades de transmisión sexual, y contrariamente a lo que muchos individuos piensan, no se reducen a dos o tres, sino que son múltiples las ETS que existen, e incluso es posible que no conozcas muy bien las clases que hay y los síntomas que producen. Es un hecho que muchísimas jóvenes y damas adultas están padeciendo una ETS y lo desconocen, en tanto que hay algunas que son abiertamente promiscuas y que no toman ningún tipo de medida para no contraerlas o para curarlas, si las han contraído.