El secreto para preparar un arroz chino mejor que el de los restaurantes

El arroz chino tres delicias es uno de esos platos clásicos que a todos nos encantan y solemos tomar en los restaurantes chinos. Se trata de un plato aparentemente sencillo, pero, como ocurre con la mayoría de los arroces, para que quede perfecto, es importante conocer algunos trucos. Seguro que has intentado replicarlo en casa y te ha decepcionado que no quedase igual. Es, precisamente, porque no conoces esos pequeños secretos que marcan la diferencia. En este caso, un aspecto fundamental es elegir la variedad de arroz adecuada. Con cualquier otra, el resultado no tendrá nada que ver.

ARROZ TRES DELICIAS CASERO Guisantes, tortilla, jamón cocido y zanahoria, son los demás ingredientes de esta receta que se condimenta con salsa de soja, que es lo que termina de darle este toque jugoso y tan sabroso que nos encanta. Es un plato muy completo que se puede servir como plato único, aunque también es ideal como guarnición para acompañar otras preparaciones clásicas de la gastronomía china. Estos son los pasos para hacer el famoso arroz tres delicias y que te quede mejor en tu restaurante favorito. Anterior

Siguiente