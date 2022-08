Anchoas en salazón, la alternativa a las de vinagre que son más fáciles de hacer

Qué se necesita para preparar anchoas en salazón completamente caseras

Preparar tus propias anchoas en salazón no solamente es fácil, sino también resulta ser muy económico. Para que las hagas perfectas, solamente requieres de tres ingredientes; y tal como te he adelantado, los pasos a seguir los puedes cumplir, así nunca hayas pisado una cocina en tu vida. No te pierdas detalle alguno y verás como quedan perfectas.

Para que prepares este rico pescado, solamente necesitas de: cantidad igual de boquerones y sal gruesa y aceite de oliva virgen extra o suave. En este caso, para graficarlo mejor, toma como referencia 1 kg de boquerones, 1 kg de sal gruesa y el aceite en cantidad necesaria.