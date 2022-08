La mejor salsa para dar el toque maestro a tu pizza

LA PIZZA NO ES SOLO LA MASA Y LOS INGREDIENTES

Tendemos a centrarnos en el grosor de la masa, si lleva más de esto o de aquello, si añado este ingrediente a ver cómo queda, etc. Pero ¿y la salsa? Solemos dar por hecho una de bote y listo, la típica de tomate, porque al fin y al cabo va a quedar igual de rica. Desde luego muy mal habría que hacer una pizza para que no quede rica, es una de sus ventajas, pero ya puestos, y con lo pizzera que es España y casi el resto del mundo, por qué no esmerarnos y realizar una de diez, sobre todo si traemos invitados o tenemos una comida o cena en familia para disfrutar juntos de este plato universal. Pues veamos cómo y como verás, la salsa es la clave.