Netflix: el nuevo cambio que no te va a gustar nada

No es ningún secreto que Netflix está en crisis. La saturación de plataformas streaming del mercado y los problemas económicos de la población, han provocado grandes pérdidas en la empresa pionera en este modelo de negocio audiovisual. Hace no mucho anunciaba que durante el primer trimestre de 2022 había perdido hasta 200.000 suscriptores, lo que le ha llevado a iniciar un proceso de reestructuración que no nos va a gustar nada.

UNA TARIFA MÁS BARATA EN NETFLIX Netflix prevé una serie de cambios enfocados a recuperar suscriptores y para ello plantea ofrecer una tarifa de suscripción low cost para atraer a nuevos usuarios. ¿Y cuál es la mala noticia si vamos a poder disfrutar de una tarifa más barata? Que a cambio se emitirá publicidad. Es decir, como la tele tradicional, o como redes tipo YouTube, pero pagando una mensualidad. Eso sí, aseguran que los anuncios no interrumpirán demasiado y estarán más integrados que en otros medios. Anterior

Siguiente