Conoce las cosas que perdería la Reina Letizia si se separara

El adiós a sus hijas

Si la Reina Letizia decidiera pedir el divorcio, perdería a sus dos hijas. Lo pone claramente en el acuerdo prenupcial que firmó antes de la boda. Las niñas pasaría a formar parte de la corona y quedaría bajo la custodia de la Casa Real, ya no de padre, sino de la corona.

No podría escoger nada sobre la educación de las niñas ni tampoco un régimen de visitas. ¿Significaría eso que la Reina Sofía tendría carta blanca para ver a las niñas? Es muy probable. Es por eso mismo por lo que esta situación es la menos beneficiosa para la Reina Letizia y quizá por eso no se plantea pedir el divorcio, que ya sabemos a ella eso de romper matrimonios no se le está mal.