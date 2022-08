La Resistencia: las respuestas más insólitas a las preguntas favoritas de David Broncano

La Resistencia es un programa que ha conseguido posicionarse como uno de los más vistos. Se emite en Movistar +, como ya muchos sabréis. Lleva poco más de un año en antena y ya se ha convertido en uno de los grandes básicos, a tener en cuenta. Por él han pasado numerosos invitados que no han dejado indiferente al público, ni siquiera al presentador.

Porque es cierto que David Broncano tiene unas preguntas muy míticas. Quizás no son las comunes en otros programas que se precien, de ahí su éxito. Pero no solo dicho éxito radica en las preguntas en sí mismas, sino también en las respuestas. Pues ahí es donde hoy nos vamos a centrar, porque la gran mayoría no tienen desperdicio. ¡Vamos a recordarlas!