Este será el día de agosto en el que hará más calor este verano

No hemos llegado todavía al pleno verano y estamos que no aguantamos el calor, nos sentimos agobiados, nos cansamos más rápido, no queremos ni movernos, y encendemos el aparato de aire acondicionado a todo lo que da. Pero todavía no hemos llegado al peor día. En efecto, estamos por experimentar todavía los días donde el calor va a apretar más.

Si estás interesado en saber qué día de este verano va a hacer más calor, tienes que tomarte unos cuantos minutos, para estar informado y estés preparado para impedir que esos días te sientas menos agobiado y puedas proteger también a tu familia, tomando las medidas oportunas.