Los ocho descartes de Xavi para el Barcelona

No es que Xavi Hernández sea un hombre de poca fe, sino que él sabe perfectamente que en este nuevo ciclo no hay margen alguno para pifiar. Es por eso que tiene su lista de sentenciados que cada día se extiende más. Por muy considerado que sea el entrenador del FC Barcelona, este tiene que poner mano dura con ciertos jugadores que parece no están en su lista de pupilos. Vamos a ver quiénes son y por qué están en ese grupo de relegados.

El Barcelona pretende volver a la cima El reto que Xavi tiene encima es bastante grande. Pero este cree que puede levantar a su equipo de la crisis. Al menos el final de la temporada pasada le dio ese respiro por haber quedado de segundo lugar en la clasificación de LaLiga Santander. Por supuesto, eso no fue suficiente. Aunque sí fue meritorio por la forma en que el míster pudo revertir esa mala racha que arrastraba el club, y que los llevó a estar muy alejados de ese gran nivel. El de Tarrasa tiene una chance más para acechar la cima, pero tiene que hacer ajustes antes de que termine esta fase de transferencias. Anterior

