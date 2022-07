Alcaraz supera a Nadal y Djokovic con este récord

Carlos Alcaraz se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Asociación Profesional de Tenis (ATP) en este 2022. El murciano ha sacado su mejor arsenal. Y de la mano de Juan Carlos Ferrero, ha conquistado títulos de Masters 1000 y torneos ATP 500. Le ha faltado un poco más de suerte en los Grand Slams. Sin embargo, no está lejos de acechar su primer título en Major. Aun así, el jugador de 19 años de edad puede darse el lujo de tener récords que los del Big Three no han logrado.

La garra de Carlitos Alcaraz Ya Alcaraz sabe lo que significa ganarle a jugadores top. Antes de que él fuera uno de ellos, ya le estaba jugando de tú a tú a Rafa Nadal y a Novak Djokovic, al que no conoce tanto como al balear, pero por lo menos se ha medio contra él en la pista siendo profesional. Lo cierto es que, el chiquillo en su etapa de madurez ya da saltos de oro que superan con creces ciertos logros que mallorquín y el serbio no han conseguido en esta campaña.

