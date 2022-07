Torneos a los que Djokovic no puede acceder por no estar vacunado

Novak Djokovic quedará relegado de muchos eventos de la ATP debido a su no vacunación contra la Covid-19. El miembro del Big Three avanza en el calendario en función de cómo los países le van permitiendo entrada a sus territorios. A partir de allí, es que ha buscado esa redención en su tenis que últimamente se ha visto empañado por las polémicas. No ha sido un año fácil, pero el serbio no dará su brazo a torcer y tampoco se pinchará el brazo. ¿Qué torneos le dicen no al jugador? Los repasamos.

Novak Djokovic no pretende vacunarse La decisión de Novak Djokovic es inquebrantable. El serbio no tiene ningún tipo de intención de vacunarse. Por lo que sigue en esa concepción de que sacrificará cualquier torneo, porque su bienestar está por encima de todo. Ante esta negativa de no vacunarse, -la cual es respetable-, el tenista tendrá un panorama muy complicado para comparecer en los cuadros de muchos eventos que conforman el circuito. En lo que va de temporada se ha perdido unos cuantos. Y en este segundo semestre va por el mismo camino. Anterior

Siguiente