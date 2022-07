Los inventos que marcaron un antes y un después en nuestras vidas

Hay cosas que marcan un antes y un después en nuestras vidas como, por ejemplo, el primer amor. No somos los mismos después de eso, al igual que tampoco lo somos después de algunos inventos que han marcado un antes y un después, y no, no nos referimos al fuego.

A continuación vamos a conocer algunos inventos que marcaron época y que consiguieron que todos avanzásemos muchísimo. Eso sí, vamos a hablar de inventos un poco más actuales y relacionados, en cierta medida, con la tecnología. ¡Vamos a ello!