Los riesgos para tu salud de dormir la siesta en verano

El sueño es uno de los asuntos que más suele preocupar a mucha gente. No en todo el mundo se comporta igual, y juega un papel determinante en nuestro día a día. No es lo mismo poder descansar bien, gracias a lo cual uno se encuentra mejor toda la jornada, que no haber pegado ojo. Sobre todo en verano, cuando las temperaturas son más altas y muchas veces complican más descansar como es debido.

Es natural, por lo tanto, que mucha gente recurra a las siestas, todo un clásico de nuestro país. Pero, ¿es realmente recomendable dormirlas o, por el contrario, pueden suponer un riesgo para la salud? Te contamos lo que opinan los expertos al respecto.