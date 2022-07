El truco para recordar dónde has aparcado tu coche

Por supuesto que en alguna oportunidad habrás aparcado tu coche en un sitio que no conoces, porque tenías que hacer una diligencia o tuviste una cita y al terminar el trámite no te acuerdas de donde aparaste el coche o no puedes encontrarlo, pero con este truco que te vamos a mostrar hoy, no tendrás que preocuparte más por eso.

¿Existe un truco para poder recordar donde dejé aparcado el coche con el móvil? Sí, y resulta que puedes usarlo tanto si tu teléfono es iPhone como Androd, que emplea la geolocalización para poder encontrar el lugar exacto en el que dejaste el coche, sin angustias y sin inconvenientes. Piensa en la siguiente situación, fuiste a un centro comercial, un barrio o a un hipermercado que no conocías de antes, que tiene unos estacionamientos inmensos, incluso con varios niveles y cuando terminas la visita y quieres irte, resulta que no recuerdas donde aparcaste, o simplemente no puedes recordar el nivel en el que lo dejaste. Con este truco no tendrás que caminar por toda la extensión del estacionamiento o por todas las calles aledañas hasta encontrarlo.

