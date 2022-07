Consejos de belleza que pueden perjudicar notablemente tu salud

Consejos de belleza con aceite de rosa mosqueta

Sí es cierto que los aceites en la belleza, cuentan con numerosas propiedades. Por lo que siempre nos podemos dejar llevar por ellas para intentar mejorar nuestra piel o nuestro cabello. Pero antes de pasar a aplicarnos alguno de ellos, siempre es mejor saber cuáles son sus virtudes y también, sus grandes inconvenientes, porque seguro que los tienen. El aceite de rosa mosqueta es uno de los grandes básicos en nuestro día a día.

Seguro que has escuchado hablar mucho de él y hasta lo habrás usado. Es muy bueno para reducir ciertas manchas de la piel así como las estrías. Pero recuerda que no es bueno para las cicatrices que nos deja el acné. Porque podría hacer el efecto contrario y hacer que se notaran mucho más de lo que nos gustaría. Así que, evita aplicarlo en el rostro si has tenido espinillas.