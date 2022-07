The Umbrella Academy: quién es el personaje que aparece en la escena postcréditos

Tercera temporada de la serie ‘The Umbrella Academy’

El reinicio del universo en el que se desenvuelve esta serie de Netflix que no envidia nada de Marvel, ha traído múltiples incógnitas con relación al futuro de ‘The Umbrella Academy’. El acceso a la nueva dimensión de los hermanos Hargreeves, ha ocasionado que perdieran sus poderes, no sólo en ‘The Umbrella Academy’ sino también en Sparrow, después de que el personaje de Allison activó la máquina que usó Reginald para tratar de matarlos a todos.

Lo que no se sabe es el motivo real de la traición cometida por Reginald, así como el reencuentro con el personaje de Abigail, a quien ya habíamos conocido en la temporada uno. Por ello vamos a analizar los detalles que aparecen en la secuencia final y en la escena que aparece después de los créditos del capítulo, y nos interesa saber porque ya hay fecha de estreno de la cuarta temporada.