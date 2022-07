Malena Gracia, opina de la presencia de Isabel Pantoja en el Orgullo

Después de sorprender al mundo del corazón con su noviazgo con Paco Arévalo, Malena Gracia ha realizado nuevas declaraciones en las que ha opinado de diversos temas.

Acerca de su relación, Malena Gracia ha asegurado que le tiene mucho cariño a Arévalo pero no como pareja: “siempre lo he dicho, le deseo todo lo mejor, toda mi vida lo he admirado, es un hombre que profesionalmente chapó, muy luchador, murió su mujer, le han pasado muchas cosas pero yo creo que no era la persona para mí”.

En cuanto a si está buscando el amor de nuevo, Malena nos comenta: “ya tengo que ver para creer, si veo que realmente alguien me quiere de verdad, bien, si vienen como siempre, con egoísmos, no me interesa. Me tienen que amar, yo he amado y me han amado nunca. El otro día me dijo una vidente que me veía con un velo si surgiera y encontrara el hombre de mi vida me encantaría, de blanco”.

Malena nos ha reconocido que ha sufrido mucho a lo largo de su vida y ahora está viviendo un momento muy dulce: “muchas veces, me han vejado, me han humillado, pero ya sí que no, ya tengo el poder y las riendas de mi vida. He cortado con mucha gente en mi vida que eran lastres, si tiene que llegar una persona maravillosa que llegue, pero sino soy muy feliz soltera. Estoy encantada, me lo paso bomba con mis amigos del Price”.

De su relación actual con Sonia Monroy y Yola Berrocal, la artista nos explica: “que las vaya muy bien que a mí me irá mejor. Coincidimos el otro día en un sitio y yola ni me habló, me sentó mal por yola, pero la otra yo a yola la he tenido cariño, pero veo que se deja dominar, hay que tener personalidad me dio pena”.

También le hemos preguntado por la presencia de Isabel Pantoja en el Orgullo, de lo que se muestra súper ilusionada: “me encanta, es que ella es la diva de las divas, creo que tiene que subir, por supuesto, no puede faltar. Yo siempre he sido súper fan, me sé todas las canciones. Ella apoya mucho al colectivo, ella es divina y tiene que estar aquí, es una diva”.