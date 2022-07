Costillas con miel y mostaza: jamás volverás a prepararlas de otro modo

Existen combinaciones de sabores que resultan una apuesta segura para cualquier ocasión. Las costillas con miel y mostaza son una auténtica delicia, pero además cuentan con otra gran ventaja: resultan sencillas de preparar, y no ocupan demasiado tiempo. Incluso se puede atender a otros asuntos mientras se cocinan en el horno.

A continuación te contamos cómo deben prepararse para que queden realmente increíbles. Así podrás disfrutar de una comida fantástica ideal para celebrar este verano con tu familia o amigos.

¿Qué ingredientes se necesitan para cocinar costillas con miel y mostaza?

El primero de ellos es muy obvio: las propias costillas de cerdo, auténticas protagonistas de la receta. También se requiere aceite de oliva, como de costumbre, miel, mostaza, pimienta y sal.

Como ves, los ingredientes no son numerosos, ni tampoco complicados de conseguir. Pero no solo eso, preparar unas costillas con miel y mostaza es más fácil de lo que seguramente pienses, sobre todo si no tienes costumbre de llevar a cabo este tipo de platos al horno.