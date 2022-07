Gangas de LaLiga que no deberían dejar escapar

Ya no hay más tiempo para pensar ni mucho menos para planificar. En LaLiga hay que actuar porque ya estamos a 2 de julio y eso hace referencia que es el momento de la verdad. El mercado de traspasos está abierto oficialmente. Y, con ello, los clubes españoles están en la obligación de dar la cara por el torneo local, aun cuando se sabe la difícil situación que atraviesan muchos combinados. No obstante, existen unas gangas que no hay que perder bajo ningún concepto; y aquí las vamos a rapasar con más detalles.

Cristian Tello, uno de los jugadores más sonados de LaLiga Cristian Tello tiene mucho más para dar en su fútbol, y sería un terrible error dejarlo ir de LaLiga, que la verdad puede contar con él por más tiempo. El extremo del Real Betis es uno de los futbolistas que está dando de qué hablar en este ciclo. Y aunque se habla de su huida de España, el de Sabadell merece más chances en su país. Lo cierto es que, el que viste el dorsal 11 está sumergido en un gran dilema. Porque así como puede largarse, también es una realidad que pudiera quedarse. Anterior

Siguiente