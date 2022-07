DGT: míticos anuncios de su campaña para prevenir accidentes

Un éxito en redes

La respuesta de la gente a lo llamativo del anuncio al que ha puesto rostro la artista Amaia Romero no se ha hecho esperar. No sabemos hasta qué punto influirá en el comportamiento de los ciudadanos, pero lo que sí es cierto es que no de primera no ha dejado indiferente a nadie.

Nada más comenzar a emitirse en los medios, la campaña ha sido trending topic en la red social Twitter, donde ha dejado todo tipo de comentarios y opiniones por parte de los usuarios de esta plataforma.