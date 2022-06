Escalopines de ternera_ la receta que ha puesto en aprietos a Dabiz Muñoz

No hay receta que Dabiz Muñoz publique en su cuenta de Instagram que no sea inmediatamente seguida por miles de personas; las que no se pierden las propuestas gastronómicas de este chef, considerado como el mejor del mundo.

Con tres estrellas Michelín, Muñoz siempre se ha dado a conocer por sus platos de sabor potente y por su terminología llena placer al lograr sus creaciones. Con una receta de escalopines de ternera, Muñoz ha tocado el cielo, si quieres descubrir todas sus sensaciones, anímate a preparar esta receta.