Qué es el beso blanco y cómo se hace

Cuando una pareja está manteniendo relaciones sexuales, es posible que se esfuercen por cumplir las fantasías del otro, para avivar la llama del deseo, poniendo en práctica algunas actividades que incluso podrían parecerle poco ortodoxas a otros, pero por eso se llaman fantasías sexuales, ¿no es cierto? Y en el artículo de hoy, vamos comentarte una de ellas, pues nos vamos a referir al beso blanco.

Quédate unos pocos minutos leyendo para que sepas lo que es el beso blanco al tener sexo y como se practica así como las técnicas que lo acompañan, y quien sabe si te animes a practicare el beso blanco.

¿En qué consiste el beso blanco?

Se trata de una actividad sexual que sólo realizan los que son realmente arrojados y valientes en aquellos de las prácticas amatorias. Puede ser que el nombre nos parezca extraño, sobre todo a los que no se han animado aún a experimentar nuevas actividades dentro de este campo de tan importante interrelación humana y puede ser que desconozcan de qué se trata.

No es otra cosa que una actividad erótica con la que muchas parejas deciden terminar su encuentro sexual, con la cual logran experimentar un incremento en el deseo sexual. Igualmente es una manera de explorar nuevas alternativas y de variar las rutinas sexuales de una pareja, por medio de estímulos distintos que los harán vibrar a un nivel de deseo diferente.

Para comenzar, forma parte de las actividades sexuales orales, que también recibe el nombre de bola de nieve, la cual requiere de mucha seguridad personal e ímpetu sexual para llevarla a cabo, pero también requiere conocer y tener plena confianza en nuestra pareja.

¿Cómo se hace el beso blanco?

Un beso blanco se trata de sostener actividades sexuales orales, hasta que el hombre eyacule dentro de la boca de su pareja y ésta, sin tragárselo, se eleve y bese en la boca al hombre, o a un tercero que esté participando en el acto sexual, pasándole el fluido seminal. Se trata ciertamente de una actividad que es digna de las pornografías más atrevidas, en las que muchos individuos buscan inspiración para sostener las relaciones sexuales con su pareja.

¿Es una actividad privativa de los heterosexuales?

Por supuesto que no. Esta práctica puede ser llevada a cabo por parejas heterosexuales, como en un encuentro íntimo que estén sosteniendo dos hombres. En todo caso, se requiere de la participación de por lo menos un hombre para que se pueda efectuar la actividad del beso blanco.

En el caso de que se esté llevando a cabo un trío sexual, practicar el beso blanco es una forma de unir o integrar a todos los participantes en un juego sexual final. Lo que se necesita tener es buena imaginación y tener claras las fantasías sexuales de los demás que se encuentran sosteniendo esa actividad íntima, porque si alguno de ellos es conservador en este sentido, es probable que no tome a bien el beso blanco, por eso es importante la comunicación y la confianza.

¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr al practicar el beso blanco?

Es posible que aún existan individuos que tengan dudas sobre los riesgos de embarazos en este tipo de actividades, pero permítenos asegurarte que resulta materialmente imposible quedar embarazada cuando se practica sexo oral. De hecho, es imposible que una dama se embarace a través de la boca. Así mismo, es imposible que quede embarazada cuando se practica el sexo anal y la razón de ello es que los espermatozoides no se encontraran en la vía correcta en la que podrán encontrarse con un óvulo para fecundarse.

No obstante, practicar el beso blanco involucra otra clase de riesgos, entre los cuales se encuentra la transmisión de las enfermedades llamadas ETS o enfermedades de transmisión sexual. Hay que recordar que junto con el líquido seminal, además de los espermatozoides, también se transportan virus y bacterias infecciones que se pasan de un individuo a otro.

Como en contacto de la mucosa oral con el líquido seminal es directo, no habrán barreras que puedan actuar en contra de la adquisición de enfermedades como la clamidia, la gonorrea o el herpes, así como otras más, y estas enfermedades son de las que se transmiten de forma rápida y contagian mucho más fácilmente si quien recibe el líquido seminal en la boca tiene lesiones internar, pústulas o llagas en su interior.

¿Se pueden tener precauciones al momento de practicar el beso blanco?

Claro que sí, y la primera de ellas es observarte bien antes de practicar un beso blanco. De hecho, hay situaciones en las que no deberías practicarlo, como puede ser el caso de:

Tener verrugas o lesiones

Si te revisas y encuentras que tienes en el área genital una lesión o una verruga, lo más recomendable es que no lleves a cabo el beso blanco, de modo que no te expongas a un peligro a ti o a tu pareja, así que debes encontrar otra manera de conectar. Hay que recordar que tanto mujeres como hombres pueden ser portadores de algún tipo de ETS y no saberlo, de modo que la trasmiten a sus parejas sexuales, aunque no hayan tenido ninguna intención de hacerlo.

Solo con individuos en los que tienes confianza

El beso blanco es una actividad sexual que sólo debe ser practicada con un individuo en el que tengas plena confianza, que sean cercano, cuyo historial de encuentros sexuales sea conocido por ti. La confianza es fundamental en estos casos, porque siempre tienes que cuidar tu salud de forma prioritaria.

Aprende a decir no

Si una pareja sexual te propone que realicen un beso blanco, pero no tienes confianza en ella, dile sencillamente que no. Una buena negativa a tiempo es curarse en salud. No caigas en la tentación de querer complacer en todo a tu pareja, colócate tú en primer lugar y resguárdate de correr el riesgo de contraer una ETS.

La comunicación es esencial

Cuando hayas decidido que vas a poner en práctica el beso blanco, una precaución previa ideal es hablar, comunicarte con tu pareja, y si esa pareja posee un interés en ti que sea real, lo más seguro es que estará de acuerdo contigo en que la seguridad va primero, así que se revisará y se cercioraré de que no constituye un riesgo para ti.