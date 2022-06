La pena de cárcel que te puede caer por darle un cachete a tu hijo

Ir a la cárcel por darle un cachete a tu hijo

Pegarle a un hijo nunca es fácil, normalmente le duele más a los padres que a los niños el hacerlo. Sin embargo, esta acción puede tener una sanción. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cuatro meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar a un padre que, en un momento de ira, propinó un fuerte azote en las nalgas a su hija de cuatro años, causándole lesiones que no precisaron asistencia médica. En este artículo no buscamos hacer apología al maltrato infantil, todo lo contrario, la violencia no es una manera de educar y generar valores civilizatorios en los menores.