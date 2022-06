Los motivos por los que te tiembla el ojo

Seguramente te ha pasado en algún momento que sientes que te tiembla un párpado, que es como una especie de sensación de que el párpado te está vibrando, y no sabes ¿por qué? En este artículo te vamos a explicar algunas de las causas de ello, así que tómate unos momentos, porque eso puede ser señal de que algo te está pasando y no te has dado cuenta.

¿Por qué me tiembla el ojo? Aclaremos primero que lo que tiembla no es el ojo en sí mismo, sino el párpado lo que tiembla y se trata de una membrana que recubre los ojos. En normal sentir ese temblor cuando los músculos que lo rodean se encuentran muy cansados, produciéndose algo que se parece mucho a los calambres musculares que pueden presentarse en otras partes del cuerpo. Por lo general, ocurre con un solo párpado, normalmente el de la parte inferior, no obstante, es posible que tiemblen los dos, aunque es una situación que se presenta raramente, y cuando aparece este temblor suele durar entre uno y dos días, aunque se han visto casos extremos en los que ha durado mucho más, en cuyo caso lo recomendable es acudir a la consulta del oftalmólogo.

