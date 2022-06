15 cosas curiosas que no sabías de “La que se avecina”

El síndrome de Hunterton Recklinghausen

Seguro que te acuerdas de ese episodio: Sergio inventaba una enfermedad, que se llamaba “Síndrome de Hunterton Recklinghausen”. Era una enfermedad terminal, ya que solo daba un mes de vida a quien la padeciera. En la vida real, claro está, esa enfermedad no existe, pero lo más curioso, no sabemos si a propósito o no, es que sí hay una con un nombre parecido.

Se trata de la “enfermedad de Von Recklinghausen”, que ahora es conocida por “neurofibromatosis”, y suele ser dolorosa porque aparecen tumores en los nervios del cuerpo. ¿Coincidencia o no?