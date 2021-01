MYHYV es el programa de Mediaset dedicado al amor que más momentazos y famosos nos ha dejado en la televisión. La salida tanto de tronistas como de pretendientes en antena, han hecho que se ganen fama por redes sociales y que a su vez se enganchen a Telecinco. Este programa nos ha dejado numerosos personajes que hoy en día colaboran en diferentes programas del grupo de comunicación. Y es que como siempre dicen… aparecer en MYHYV es una mina de oro, no solo por triunfar en redes sociales e hincharte a bolos… Sino porque te conviertes en una auténtica garrapata de la cadena.

Si quieres saber cuáles son los tronistas que se han enganchado como garrapatas a Telecinco y ya no sueltan la cada, ¡Sigue leyendo! Que nosotros te hacemos un resumencito… Aunque si eres fiel seguidor de Telecinco, sabrás perfectamente cuáles son los ex concursantes de MYHYV que no se despegan de la televisión y que ya sin ellos… Mediaset no sería lo mismo.