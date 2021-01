ANTONIO DAVID, EL ÚLTIMO TRAIDOR DE SÁLVAME

Foto: Mediaset

Una de las últimas incorporaciones al plantel de colaboradores de Sálvame ha sido Antonio David Flores. El ex marido de Rociíto lleva un año colaborando en el programa y parece que se ha integrado perfectamente, ya que se le han pegado los dudosos métodos que utilizan sus compañeros.

El colaborador está en el punto de mira tras llevar un testimonio a la dirección de Sálvame que asegura que se ha acostado con José Antonio Canales Rivera. De hecho, desde el programa le han dado más importancia a la traición de Antonio David que a la infidelidad del torero. Días después, el colaborador pidió perdón a su compañero y, hasta ese momento amigo, por haberle metido en un gran lío.

Ahí no queda la cosa y es que Antonio David ha comenzado a arremeter contra Jorge Javier Vázquez porque asegura que es un dictador y no le deja expresarse con total libertad. El presentador de Sálvame no se ha cortado y se ha despachado a gusto contra él afirmando que es un manipulador y que siendo así se le va a dar la vuelta todo lo que ha contado sobre su trágica separación de Rocío Carrasco.