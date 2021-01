Smoke Free

Una de las aplicaciones mejor valoradas en el store de Android. Con esta app vas a estar motivado gracias a su interfaz. En él, vas a poder ver tu progreso temporal que llevas sin haberte fumado un cigarrito.

Y es que es la psicología lo que mejor funciona para dejar de fumar. Si te da mucha ansiedad y quieres fumar de cualquier manera, solo tendrás que entrar a la app Smoke Free a ver los datos que te muestra.

Podrás ver cuánto tabaco has dejado de fumar, cuánto te has ahorrado o el tiempo que has ganado. También hay consejos para llevar la adicción. Por ejemplo, te recomienda que apuntes los momentos en los que fumas y pienses alternativas al tabaco en esos ratitos.