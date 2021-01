Lana Del Rey presenta ‘Chemtrails over the country club’, su nuevo single acompañado del correspondiente videoclip. Es el segundo single, tras ‘Let me love you like a woman’ de su nuevo álbum, de igual título.

El tema ‘Chemtrails over the country club’ cuenta con producción de nuevo de Jack Antonoff (uno de sus productores de confianza), que también se encargó de la composición junto a Lana del Rey. El videoclip ha sido dirigido por BRTHR. Es lo siguiente que publica musicalmente tras la versión de ‘Summertime (The Gershwin version)’ con fines solidarios en noviembre pasado.

Su séptimo álbum “Chemtrails over the country club”, programado en principio para el 5 de septiembre de 2020, se ha retrasado al 19 de marzo de 2021. Como primer avance ya lanzó el single ‘Let me love you like a woman’ en octubre.

‘White Dress’ ‘Chemtrails Over The Country Club’ ‘Tulsa Jesus Freak’ ‘Let Me Love You Like A Woman’ ‘Wild At Heart’ ‘Dark But Just A Game’ ‘Not All Who Wander Are Lost’ ‘Yosemite’ ‘Breaking Up Slowly’ ‘Dance Till We Die’ ‘For Free’

El éxito de Lana del Rey

La también compositora, poetisa, modelo y productora estadounidense Lana Del Rey destaca por su música de estilizada calidad cinematográfica y vintage con temas de romance trágico, glamour y melancolía con referencias a la cultura pop (particularmente a los Estados Unidos de los años 1950 y 1960). Su incursión en el mundo musical comenzó actuando en clubes de Nueva York a los 18 años y firmando su primer contrato discográfico cuando tenía 20, publicando su debut “Lana del Ray a.k.a. Lizzy Grant” en 2010 que fue un fracaso.

Pero en 2011 su sencillo ‘Video Games’ se hizo viral, consiguiendo el éxito internacional con su segundo álbum “Born to Die” (2012) y el single ‘Summertime Sadness’ así como los temas ‘Blue Jeans’, ‘Born to Die’ y ‘National Anthem’. Posteriormente llegaron “Ultraviolence” (2014), “Honeymoon” (2015), Lust for Life (2017) y “Norman Fucking Rockwell!” (2019). En 2020, debutó como poetisa con su primer poemario, “Violet Bent Backwards over the Grass”, al igual que con un audiolibro homónimo en donde narra cada uno de los poemas del mismo.