Sé cosas sobre La Casa de Papel que probablemente tú no. Escritor a tiempo parcial para el diario. Pero, entre tú y yo, a veces hago de extra en series y películas. De actor figurante, vaya. Y el pasado 2020 tuve el placer de poder trabajar en la producción de Vancouver Media y… te aseguro que en más de una ocasión te llevarás las manos a la cabeza. Por contrato, es algo confidente que no te puedo confiar. Pero te aseguro que no queda mucho tiempo para que lo puedas presenciar con tus propios ojos. De verdad.

Te hago una propuesta. De todos los estrenos que nos deparan para este nuevo año 2021, ¿con cuál de ellos te quedarías? Apuesto, poniendo la mano sobre el fuego, a que muchas y muchos se quedarían con el estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel. No me discutirás que, además de los estrenos, es uno de los estrenos más importantes de nuestro país. Por no afirmar que lo es el que más. Por lo menos, en cuestión de números. ¿Sabías que la cuarta temporada de La Casa de Papel es la segunda serie más reproducida de todo el catálogo de Netflix? Ocupa el segundo puesto, con más de 65 millones de reproducciones, y contando.

Las esperanzas puestas en esta última temporada son muy altas. Porque, así es, la quinta temporada de La Casa de Papel supondrá el final de la ficción. Para estos ladrones de mono rojo y careta de Dalí. ¿Recuerdas el intenso final? Además, con cliffhanger incluido. Pero por nada de eso hoy es noticia. De nuevo, versamos en el diario de La Casa de Papel por los nuevos detalles que han salido a la luz. Así será la ficción.