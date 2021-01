“Problemas con el alcohol”

El presentador de Telecinco ha reconocido en alguna que otra ocasión que lo suyo con el alcohol ha ido más allá de lo razonable y mesurado. En los últimos años se ha comedido en este aspecto, pero su primera época en televisión fue bastante etílica. Todo empezó cuando el presentador se animó a frecuentar los bares de ambiente gay, que era una cosa que le generaba mucha ansiedad. “Me daba ansiedad entrar a un bar gay y, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo”.

Un nerviosismo inicial que, después de dos o tres copas, se convertía en aburrimiento “porque no me gustaba la música, porque no encontraba con quién ligar o porque el que me gustaba pasaba de mí”. Y el remedio en esos casos era darle al frasco, una copa tras otra y acababa “solo, desamparado y borracho”. Lo preocupante es que al día siguiente, una vez pasada la resaca, volvía a las andadas: “Volvía a salir y a beber. Usé al alcohol como ansiolítico. Fue una época divertida, no nos vamos a engañar”.