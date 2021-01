Los escándalos más sonados y famosos de Karim Benzema

En la actualidad, Karim Benzema se ha convertido en un pilar central del Real Madrid que entrena Zinedine Zidane. Tras la salida de Cristiano Ronaldo del conjunto merengue muchos hablaron de que otros, como Gareth Bale, tomarían las riendas en ataque o hasta se llegó a decir desde la parte alta del club que entre varios suplirían los goles del portugués, como queriendo hacer menos su trabajo; no obstante, nada de eso ocurrió y en su lugar fue el jugador francés quien se montó el equipo a sus hombros en la parte ofensiva. Pese a esa entrega es obvio que al Madrid no le basta con su poder goleador, pero el ex del Lyon si que ha sabido cumplir con su trabajo con creces, lo que demuestra su madurez y crecimiento como jugador; un aspecto que muchos llegaron a pensar que jamás verían en él.

La vida de los futbolistas se ha vuelto más mediática en los últimos tiempos, algo que también han propiciado ellos con sus excentricidades. Con la fama llegan cosas que no ayudan en nada a su desempeño en el campo; sin embargo, varios tienen la suerte de que se consiguen esa persona que los inspira y los hace centrarse en al vida. Una buena esposa los mantiene estables y los hace desempeñarse mejor en el terreno de juego, buenos ejemplos de eso se puede decir que son Ángel Di María con Jorgelina Cardoso y también el de Benzema con Cora Gauthier. A diferencia del argentino, que siempre fue centrado y se hizo aún mejor cuando encontró a su pareja; el francés pasó por un montón de escándalos antes de lograr ese equilibrio que tiene ahora.