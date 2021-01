Dexter es una serie de televisión emitida originalmente por la cadena Showtime. Protagonizada por el actor Michael C. Hall (Six Feet Under, John F. Kennedy en The Crown), como Dexter, y ambientada en Miami. Con una primera temporada está basada en la novela Darkly dreaming Dexter, del escritor Jeff Lindsay. Y que posteriormente fueron evolucionando de manera independiente a los libros.

Si eres de los míos, quizás te pasaste media vida confundiendo a Dexter con aquel famoso personaje de dibujos animados dueño de un laboratorio. Pero amigo, amiga, ambos personajes no comparten nada, salvo su nombre. Una serie que comenzó a emitirse el primero de octubre del año 2006. Y cuya última emisión se produjo el 22 de septiembre del año 2013. No volviendo a ser renovada las veces que se “prometió”. Por lo tanto, quizás te estés preguntando por qué Dexter hoy es noticia.

Además, buenas noticias. Sobre todo, para la comunidad fan de la ficción. Hoy, aquí en el diario, versamos sobre esta fantástica serie porque, después de tantos años, vuelve. Fue el pasado año 2020, cuando Showtime anuncio que la serie se renovaría para una novena temporada, la cual se estrenaría en este 2021.Y, además, con nuevo villano. ¿Qué te parece entonces, además de sus respectivos detalles, un nuevo recopilatorio? Estos son los mejores villanos de Dexter.