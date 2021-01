Netflix se apunta a cualquier bombardeo. O, mejor dicho, en este caso, la plataforma se apunta a una serie de atracos a mano armada. Recientemente, el pasado día 29 de diciembre, anunciaban de manera oficial que la Gran N del servicio en streaming se había hecho con los derechos de la película Hasta el cielo. El último filme de Daniel Calparsoro. Que, tras los estragos por la pandemia de coronavirus, vio la luz tardía en la gran pantalla, el día 18 de este mismo mes.

Viendo el éxito que Hasta el cielo está cosechando, que aún no ha abandonado el Top 3 de la cartelera nacional desde su estreno, no es de extrañar que la plataforma haya apostado por dicha producción nacional. Sin ir más lejos, para un estreno global en su catálogo. Pero lo que si hemos de admitir es que, para nuestra sorpresa, la adquisición de los derechos por parte de Netflix no quedaba limitada a ello.

Los responsables de la cinta, Daniel Calparsoro (Cien años de perdón) y Jorge Guerricaechevarría (30 monedas) serán los encargados de dirigir y escribir una de las nuevas apuestas nacionales en cuanto a series respecta. Una serie que engloba el universo de la película en cuestión. Pues, tal y como estás leyendo, la compra no se ha limitado tan solo al filme. Así, según lo anunciado, esta nueva serie será una secuela de la película, continuando la historia estos ladrones en el punto donde quedó la película. Así es la secuela de Hasta el cielo, en Netflix.