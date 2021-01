La guerra está servida entre María Patiño y Rafael Amargo y lo cierto es que no sabemos por qué el bailaor flamenco se ha molestado tanto con la presentadora de Socialité, ya que lo único que ha hecho esta es servir información a los espectadores del programa y querer entrevistar al protagonista de la noticia en sus momentos más difíciles contra la justicia.

Y es que parece que una opinión personal, reforzada por la información que posee la colaboradora de Sálvame, le ha hecho desatar la guerra contra ella y así nos lo cuenta Rafael Amargo: “Hasta que no la quite de ahí, no paro, por mala persona y sangrienta”.

Unas declaraciones muy duras contra María Patiño que no se quedan ahí ya que el baialor afirma que la única persona que necesita ayuda es ella: “A ella si que le hace falta que le ayudan, se va a enterar conmigo. Yo intento hacerlo bien, es una sinvergüenza“. A Rafael Amargo no le gustó como actuó el programa con él cuando quisieron entrevistar y asegura que: “No estaba ni en el programa y fue contándoles que me hirieran. Por eso yo me fui y no hablé. Si ven que yo voy a un sitio es porque tengo la intención de hablar. Tú sabes cómo es esto. Es mala esa señora, mala no, es Satanás”.