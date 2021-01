La banda estadounidense Kings OF Leon regresa con ‘The Bandit’ y ‘100000 people’, un doble single como adelanto de su próximo álbum “When you see yourself” tras 5 años del anterior trabajo discográfico. El primero de ellos se presenta con el siguiente videoclip:

‘The bandit’ es una canción compuesta por los miembros de Kings of Leon con producción de Markus Dravs y con un video oficial dirigido por Casey McGrath. ‘100,000 people’ es el otro tema estrenado con el siguiente vídeo de audio, también compuesto por el grupo junto con el productor Markus Dravs:

“When You See Yourself” será el octavo álbum de estudio de Kings of Leon, el primero desde 2016 cuando lanzaron “Walls” (#1 en UK y USA), siendo producido por Markus Dravs (quien anteriormente ha trabajado con Coldplay u Arcade Fire). Contendrá 11 canciones y se publicará el 5 de marzo bajo el sello discográfico RCA. A través de sus redes sociales presentaron pequeños fragmentos de hasta 5 de estos nuevos temas del disco.

When you see yourself, are yoy far away The Bandit 100.000 people Stormzy weather A wave Golden restless age Time in disguise Supermarket Claire & Eddie Echoing Fairytale

Kings Of Leon se formó en 1999 por los hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew Followill. Su estilo es una mezcla animada de rock sureño e influencias de garage rock, evolucionando a géneros más alternativos y también el sonido arena rock. Aunque los tres primeros álbumes del grupo tuvieron un notable éxito en U.K., no fue hasta 2008 con los singles ‘Sex on Fire’ y ‘Use Somebody’ del 4º álbum “Only by the Night” cuando se catapultaron a la fama en su país natal, EE.UU., y mundialmente. Kings Of Leon formarán parte del cartel del Festival “Mad Cool 2021”.