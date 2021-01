Madre solo hay dos es la nueva serie de la plataforma Netflix, protagonizada por las actrices Ludwika Paleta y Paulina Goto. Dos mujeres que chocan entre sí cuando descubren que sus bebés fueron accidentalmente intercambiadas al nacer. Una maternidad atípica, ¿no crees?

Quizás ya te sonara el título de Madre solo hay dos. De hecho, no hace mucho desde que hablamos de ella aquí en el diario. Con aquel recopilatorio con los estrenos de series en Netflix para este nuevo mes de enero. My Hero Academia (su segunda temporada disponible desde el pasado día 1 de enero), (Des)encanto (su tercera temporada el día 15 de enero), Memorias de Idhún 2 (8 de enero), Orange Is the New Black (su séptima temporada para el día 27 de enero) o la tercera temporada de Cobra Kai, entre otras.

Pero hoy la noticia es Madre solo hay dos. Este artículo es solo para ella, puesto que su llegada está cada vez más cerca. Así es Madre solo hay dos: todos los detalles sobre la nueva apuesta de Netflix, y la fecha de su estreno.