La tercera edición de La isla de las tentaciones 3 está calentando sus motores. Ya conocemos cuáles son las parejas que van a poner su amor a prueba y las novedades que han incluido en la mecánica para sorprender a los espectadores. Lo único que nos queda por conocer son los tentadores que van a comprometer a las parejas y la fecha de estreno del reality más esperado de Telecinco.

A lo mejor alguna cara de los participantes de la nueva edición del reality te ha sonado, pero no sabes dónde has podido verla antes. Por este motivo, te vamos a mostrar los programas de televisión donde has visto a los concursantes de La isla de las tentaciones 3.