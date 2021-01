Ann-Kathrin Brommel, la WAG que revoluciona al fútbol

Dentro del mundo del fútbol, los jugadores suelen desenvolverse cada vez más en esferas sociales muy alejadas al terreno de juego. Tanto es así que acaban con emparejarse y formar familias con personalidades muy conocidas, un hecho que por más veces que ocurra no deja de sorprender a todos. Algo parecido sucede con las espectaculares mujeres que estos jugadores eligen para compartir sus vidas, el último gran ejemplo puede ser Ann-Kathrin Brommel quien se convirtió en la esposa de Mario Götze hace algunos meses; aunque ya llevaban varios años de relación.

La vida del futbolista alemán no ha sido nada fácil, esto debido a que luego de su gran irrupción con el Borrusia Dortmund, su buena actuación en el Mundial de Brasil 2014 y su fichaje por el Bayern Múnich, las lesiones lo han atacado sin dejarlo en paz ni un instante. Después de que se descubriera que padecía de miopatía muscular, un enfermedad que ataca a los músculos y causa muchas lesiones, y tras salir de una segunda etapa no tan fructífera en el conjunto de Dortmund, el mediocampista decidió irse al PSV. En el fútbol neerlandés está renaciendo, pero allí cuenta con un arma que no lo abandonó en todo este proceso en el que cayó de lo más alto, padeció y ahora está regresando poco a poco a la gloria: su amada pareja, Ann-Kathrin.