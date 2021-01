Las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos no se celebrarán este año debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 y serán sustituidas por comitivas por las calles de las ciudades, saludando a los niños en los balcones, y por recepciones con cita previa, aunque Sus Majestades de Oriente también tendrán entradas espectaculares por ciudades como Sevilla, Córdoba, Cáceres o Segovia, donde llegarán en globo aerostático.

Así, los Reyes Magos recorrerán la capital de Andalucía en globo este 5 de enero, desde las 9.00 horas, intentando abarcar “el máximo de lugares”, teniendo en cuenta que este año no podrá celebrarse el tradicional desfile. Unas horas más tarde, sobre las 11,00 horas, también se les podrá ver mirando al cielo desde la capital cordobesa.

En Almería, los Reyes Magos han enviado una carta y caramelos a las casas de los niños, en la que les explican que no habrá cabalgata. “Sabemos que te has portado muy bien y que a pesar de lo raro que ha sido este año, te has esforzado un montón por seguir aprendiendo y sonriendo en casa y en el cole”, subrayan en la misiva. Mientras, en Málaga, serán recibidos en la Alcazaba y harán una ofrenda en la Catedral; y en Granada, se han organizado cabalgatas estáticas y visitas a domicilios.

En Madrid, se celebrará una cabalgata en el patio central exterior del Centro Cultural Conde Duque sin público, que será retransmitida por Telemadrid y La Otra (en lenguaje de signos). Los magos de Oriente serán recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los portavoces de los grupos municipales.

El Rey Melchor dirigirá un discurso a los menores, prestando también especial atención a los más mayores “que tanto han sufrido durante la pandemia”. El broche final lo pondrá un espectáculo pirotécnico en seis puntos de la ciudad. Además, en el municipio de Las Rozas, los Reyes ya llegaron este fin de semana en globo y, este martes, lo cambiarán por un helicóptero para sobrevolar Torrejón de Ardoz.

Por su parte, los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha ya tienen todo preparado para recibir a los Reyes Magos. Así, en Toledo capital, Sus Majestades saludarán a los niños desde la Puerta de Bisagra, la puerta principal de entrada al Casco Histórico desde las 15.00 a las 20.00 horas, con “itinerarios seguros”.

DESDE LAS VENTANAS

En Guadalajara, las familias pueden disfrutar del espectáculo del Mundo Mágico de los Reyes Magos, mientras que en Cuenca, varias Comitivas Reales se desplazarán a los barrios con el objetivo de que los pequeños puedan saludar a Sus Majestades desde sus ventanas; y en Daimiel, los Reyes Magos pasearán en coche de caballos.

En Ciudad Real capital, su alcaldesa, Pilar Zamora, ha mantenido una reunión con Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes le han mostrado su preocupación por la pandemia. Ante las medidas impuestas por el nivel 3, la alcaldesa, una vez validado por Sanidad, ha firmado un pase especial nocturno para que esa noche puedan visitar todos los hogares.

También en Castilla y León, las cabalgatas se sustituirán en la mayoría de las capitales por eventos cerrados al público. En Ávila, el Ayuntamiento había preparado una “cabalgata segura” que no fue autorizada por la Junta, por lo que se ha organizado una acto durante dos días para que los niños acudan a ver a los Reyes Mayos, con invitación y aforo reducido.

POR TELEVISIÓN

En Burgos también se celebrarán varias sesiones en los polideportivos para ver a los Reyes, y en León realizarán un recorrido en coche. Los palentinos podrán disfrutar de la visita desde casa por La 8 Palencia, una opción por la que también ha optado Salamanca que emitirá la gala a través de Youtube y en La 8 de RTVCyL.

En Segovia, Melchor, Gaspar y Baltasar sobrevolarán la ciudad en globo aerostático con la novedad en este caso de la presencia de Artabán, “conocido como el cuarto Rey Mago” que, según algunos relatos, no pudo llegar a tiempo al Portal de Belén porque se quedó a cuidar de un anciano enfermo al que encontró por el camino. En el caso de Soria visitarán a los niños en distintos barrios.

En Valladolid, se ha podido ver por las calles una carroza tirada por caballos que podría ser la que utilicen los magos de Oriente en su recorrido de este martes; y en Zamora, los Reyes Magos estarán apoyados por las nuevas tecnologías, siendo retransmitido el cortejo en La 8 de RTVCYL.

Las redes sociales y canales de YouTube serán también la alternativa para ver la llegada de Sus Majestades a Zaragoza, mientras que en Pamplona se han agotado las entradas para el espectáculo ‘Stella. El viaje de los Reyes Magos’, que tendrá lugar en el Navarra Arena.

SIN AUTO SACRAMENTAL EN SANTILLANA DEL MAR

En Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha cancelado su Auto Sacramental y Cabalgata de Reyes este 2021, por primera vez en 62 años, por la pandemia del coronavirus, pero Sus Majestades de Oriente acudirán al pabellón municipal, donde los más pequeños podrán saludarles en pases de 20 minutos.

Por su parte, en Santander, en el claustro de la Catedral, los Reyes verán a los niños durante doce horas, acompañados por sus camellos y un Belén Viviente. Mientras, en San Sebastián, los Reyes se han dejado ver ya este lunes montados en un coche descapotable.

En Galicia, han optado por recepciones y cabalgatas “deconstruidas”, siendo La Coruña y Pontevedra las únicas ciudades que sus Majestades recorrerán. En Vigo, el Ayuntamiento ha dado cita previa para visitar ocho carrozas ‘estáticas’; en Santiago de Compostela se ha organizado una recepción oficial en la Iglesia de San Domingos de Bonaval; en Orense, los magos de Oriente recibirán a los niños en el auditorio municipal; y en Ferrol, en una carpa instalada en la plaza de Armas.

Volviendo al sur, en Murcia, Sus Majestades llegarán en tres avionetas y recorrerán las pedanías murcianas en autobús descapotable, mientras que en Mérida (Extremadura), ya llevan varios días saludando a los niños desde diferentes puntos. En Cáceres, los Reyes Magos optarán por el globo como medio de transporte y el recorrido se realizará “cuando las condiciones climatológicas lo permitan”.

NO RECIBIRÁN CARBÓN

En las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, los Reyes Magos recorrerán en comitivas reales los cinco distritos y no habrá espectáculo de recibimiento en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pero el alcalde ha asegurado que no habrá carbón. “Este año los niños y niñas de Santa Cruz no merecen carbón porque han hecho un gran esfuerzo”, ha subrayado José Manuel Bermúdez.

Además, a las 12.00 horas llegarán a la Terminal de Cruceros de Las Palmas de Gran Canaria y el alcalde, Augusto Hidalgo, les hará entrega de las llaves de la ciudad en un acto sin público y retransmitido en directo por Televisión Canaria (TVC).

En el caso de las Islas Baleares, Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco faltarán a su cita con los niños de Palma pero su llegada a la ciudad este martes, a diferencia de otros años, solo podrá verse a través de la cadena de televisión IB3. Sus Majestades llegarán a algún punto del puerto de Palma y desde allí, en sus carrozas, se dirigirán al Ayuntamiento para ofrecer el tradicional saludo.

Por su parte, el Valle del Juguete -formado por distintos pueblos del interior de la provincia de Alicante como Castalla, Ibi, Tibi y Onil- acogerá una cabalgata online que se podrá seguir en directo desde la web ‘lanochedereyes.com’, a partir de las 18.00 horas.

También hay casos en los que la incidencia del coronavirus ha obligado a suspender todo tipo de actividad presencial para la noche de Reyes como ha ocurrido en Puertollano (Ciudad Real) o Candeleda (Ávila) que han decidido suspender sus cabalgatas estáticas.