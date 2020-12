Infancia Misionera ha reinventado en 2020 su iniciativa ‘Sembradores de Estrellas’ en el 40 aniversario de su nacimiento, a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Según ha informado Obras Misionales Pontificias, esta campaña nacía en Madrid de la mano del jesuita Xabier Ilundain y sor Carmela Suances, hace 40 años. El objetivo era que los niños salieran a la calle a felicitar la Navidad de parte de los misioneros, regalando estrellas adhesivas.

Para celebrar su 40 aniversario, la Santa Sede había invitado a una representación de los ‘Sembradores de Estrellas’, para que asistiera a la audiencia con el Santo Padre, pero la situación sanitaria ha imposibilitado hacerlo.

En este contexto, Infancia Misionera ha puesto en marcha una siembra de estrellas digital. A través de www.infanciamisionera.es los niños pueden crear su estrella digital personalizándola con un mensaje y un color, y compartirla con quien ellos deseen a través de correo electrónico, WhatsApp o redes sociales. Ya se han sembrado más tres mil estrellas por esta vía.

Por otro lado, ha destacado que las diócesis han querido aportar también su creatividad. Desde Tarragona, esta iniciativa reunía cada año a cerca de 500 niños de muchos colegios en la catedral.

“En septiembre, viendo la situación, tomamos la decisión de posponerlo presencialmente”, explica María del Mar Cugat, delegada de misiones. Se planteó a los colegios y parroquias una alternativa: que los niños dibujaran una estrella y se hicieran una fotografía o un vídeo. “Queríamos que al menos no se perdiera la ilusión de felicitar la Navidad en nombre de los misioneros y a los misioneros”, explica Cugat.

Emma Martín ha participado por primera vez. “Ahora que con la COVID-19 no puedo ver tanto a mis abuelos, me imagino lo mucho que los misioneros echarán de menos a los suyos”, ha indicado.

“Hace unos días me explicó que podía colaborar, y así felicitar la Navidad la Navidad a todos los misioneros que estas Navidades se encuentran tan lejos de sus familias”, ha añadido. Desde Vilafortuy (Tarragona), esta niña de 10 años asegura que no le ha costado mucho hacerlo, y promete que en años sucesivos seguirá haciéndolo “porque el motivo es muy importante”.

Por otro lado, en la diócesis de Tenerife se ha invitado a los niños a elaborar su propia estrella artesana, para ponérsela en la mochila los días previos a Navidad, y después colocarla en el árbol. Se ha ofrecido un tutorial de papiroflexia, para que los niños puedan fabricar su estrella de papel en casa con facilidad.

Desde la parroquia Santo Domingo de Guzmán de La Laguna, Eduardo Alfonso, un niño de 8 años que se prepara para la Primera Comunión, ha participado. “Para mí la actividad de Sembradores de estrellas significó mandar la Buena Noticia del Nacimiento de Jesús a todos los rincones del mundo. Me gustó, porque me pareció alegre, me dio alegría en el corazón”, ha declarado.