Rust no es un juego nuevo. Sin embargo, se ha puesto de moda hace muy poco debido a que una serie de streamers famosos los está volviendo a jugar. Así que seguro que a ti te ha entrado el gusanillo de probarlo y ver cuánto puedes sobrevivir. Este juego pretende que sobrevivamos en un entorno nada acogedor. Y no es lo mismo ver a Ibai o a ElRubius jugar y saber lo que hacen a ponerte tú al mando y hacer que tu experiencia sea exitosa. Así que ponte manos a la obra con estos consejos para que no mueras a las primeras de cambio.

Rust es un juego que lleva en el mercado desde 2013 con un acceso anticipado, es decir, que estaba en proceso de construirse. Poco a poco fueron introduciendo actualizaciones y finalmente en 2018 lanzaron la versión definitiva. El título desarrollado por Facepunch llegará hasta consolas en este año, pero de momento en PC ya lleva 3 años pudiéndose jugar. Ahora mismo puedes adquirir Rust en Steam por algo más de 20 euros, y por unos 10 euros más, sus contenidos descargables. Vamos a dar un repaso a los consejos que debes saber antes de jugar.