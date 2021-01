Los booktubers son aquellas personas que forman parte de la plataforma de Youtube, en la que suben videos hablando de diferentes textos literarios. Si bien en un inicio los videos de este tipo eran subidos por cuentas de habla inglesa, poco a poco se fue esparciendo a otros idiomas como el español.

Estos booktubers son personas entre los 15 y 30 años que recomiendan libros a otros jóvenes a través de la plataforma YouTube. Son las personas que buscan a través de videos agradables, divertidos, buscan contagiar a otros la pasión por la lectura.

Aunque parece asunto fácil, la verdad es que para tener éxito en la plataforma Youtube es necesario tener bastante creatividad y personalidad. Y si el tema son libros, más creatividad amerita para atrapar al público, aunque en los últimos años esta tendencia ha sido bastante marcada.

Hay infinidad de booktubers en la plataforma, casi siempre centrados en géneros y públicos concretos. Por ejemplo, hay quienes hablan sobre libros de fantasía, literatura adolescente, novela negra y romántica.

En algunos casos, estos vídeos funcionan como un club de lectores en el que cada semana se proponen leer un nuevo libro para posteriormente comentarlo.

¿Qué es lo que realmente hacen los booktubers?

Actualmente cualquiera, siempre y cuando tenga pasión para hablar ante el público y ‘enganchar a la audiencia’ puede ser un booktuber.

Las personas que hacen esto suelen hablar sobre reseñas de libros que ya han leído y que desean compartir con la determinada audiencia. Suelen comentar los títulos de obras que les gustaría o que próximamente tienen previsto leer.

Los booktubers suelen además discutir contenidos y hablar sobre determinados autores, así como de alguna manera calificar las obras. Buenas, malas o intermedias, dan su punto de vista al respecto y de acuerdo a sus expectativas.

A través de los booktubers, las personas pueden expresar las opiniones y descubrir nuevos libros que quizá no tenían idea que existían. O sentirse repentinamente atraídos por temas que nunca habían escuchado. Además es una ventana para conocer a cientos de personas que comparten los mismos gustos y géneros literarios.

¿Cómo surgió la era de los booktubers?

Youtube está repleto de contenido de todo tipo, desde juegos de video hasta temas sobre cómo hacer un buen maquillaje. Resulta asombroso y quizá un poco curioso que una comunidad haya tomado la iniciativa de hablar sobre libros.

Se podría pensar que el tema es bastante tedioso y casi ‘poco relevante’, pues difícilmente es un tema que guste a todos. Pero los booktubers supieron darle la vuelta a la situación, utilizar las herramientas tecnológicas y cautivar hasta el más retrechero sobre cuán maravilloso es el mundo literario.

La mayoría de los booktubers proviene de blogs literarios en los que estos personajes hacían reseñas o comentarios sobre sus libros preferidos.

Poco a poco fueron notando que cuando hacían uso de material audiovisual en sus blogs, tenían mejor audiencia. Pues es precisamente los videos y la creatividad lo que hace la comunicación más dinámica.

Gracias a ello, fue surgiendo la comunidad Booktube. Algunos de estos personajes provienen de grandes blogs literarios, mientras que otros son booktubers porque ya estaban en la plataforma Youtube, pero decidieron volcar sus contenidos a los libros.

Un ganar ganar

Aunque parezca algo ‘no rentable’, la verdad es que la comunidad de booktubers es beneficiosa tanto para los suscriptores como las editoriales. Los suscriptores pueden conocer de primera mano las referencias sobre libros que salen al mercado, dando validez y afirmando si vale o no la pena comprarlos.

Mientras que para las editoriales, resulta un mecanismo bastante eficaz y directo para llegar al público. Por lo que algunas establecen colaboraciones con los booktubers , en las que hacen llegar las últimas tendencias literarias a cambio de una reseña, comentario o mención en el canal.

Algunos booktubers tienden a hablar solo de libros que hayan realmente leído y comprado y que la disfrutaron o no, las colaboraciones no son obligatorias aunque sean eficaz para las editoriales. De hecho, gran parte de estas personas que hacen reseñas no reciben dinero alguno por lo que hacen.

La parte crítica

Muchos aprecian a los booktubers por el espacio que permiten en la plataforma para hablar sobre libros, pero otros no toleran muy bien el asunto. Como todo en la red, los booktubers son fuertemente criticados en ocasiones por falta de originalidad, contenidos no tan atractivos y ‘desperdicios’ de tiempos en la plataforma.

Pero es sabido que nadie está obligado a verlos, de hecho quien no está realmente interesado en los comentarios y reseñas sobre obras, simplemente pueden seguir de largo.

Sin embargo, muchos son los que insisten en cuestionar y criticar debido a que algunos consideran que los booktubers solo usan frases cliché, cero reseñas importantes y nada novedoso. Pero varios acusan a la superficialidad que supone las redes, lo que quiere decir que el contenido sobre libros es aburrido porque no se trata de cosas ‘cotidianas’ como maquillaje o videojuegos.

Los booktubers se enfocan en atrapar a las personas a través de la literatura y aunque las críticas abundan, siempre será un logro ‘enamorar’ a un nuevo lector.