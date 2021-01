Un soneto es una composición poética que está compuesta por catorce versos, mayormente de una rima consonante, que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos.

El soneto es una composición poética sumamente frecuente en la Europa de los siglos XIII, XIV y XV. El tema podía ser amoroso, místico o de cualquier otra naturaleza, pero siempre compuestas de la misma forma.

Por lo general, esta composición se distribuía con una primera estrofa que planteaba el tema, la segunda desarrollaba el tema. Mientras que la tercera hacía la reflexión sobre lo planteado y el último culminaba con el sentimiento de lo expuesto.

Se dice que el soneto es originario de Sicilia, Italia, lugar desde donde partió al resto del mundo. Cultivado o mejor dicho, trabajado por poetas como Guinizzelli y Guido Cavalcanti, quienes lo transmitieron a Dante Alighieri y sobre todo a Petrarca, el gran poeta latino que popularizó el soneto en el mundo europeo como una forma poética.

Un poco de historia sobre el soneto

Como ya lo mencionamos, el soneto es originario de Sicilia pero su gran impacto surge en el siglo XIV, cuando los sonetos amorosos de Dante Alighieri, dedicados a su amada Beatrice Portinari, aparecen. Estos sonetos fueron recogidos en su libro Vita Nuova.

Inmediatamente cuando Arezzo Francesco Petrarca conoce el significado del soneto, se vuelve uno de los sonetistas más influyentes. Pues este poeta a través del Cancionero, revela la estructura más adecuada para la expresión del sentimiento amoroso.

Y fue precisamente Petrarca quien populariza el soneto en el mundo europeo. A través de su influencia, el soneto se convierte en un imprescindible en la literatura europea.

Más tarde, en el intento de adaptar el soneto a la lengua castellana, surge la obra de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, con sus cuarenta y dos sonetos fechos al itálico modo.

Los sonetos del marqués de Santillana suelen tener rima alterna en los cuartetos (ABAB-ABAB), y en los tercetos siguen el esquema CDC-CDC, o, a veces, CDE-CDE. Sin embargo, con sus tantas deficiencias técnicas y formales, el soneto no arraigó en la literatura castellana.

Para el año 1526, el poeta Juan Boscán conversó con el embajador veneciano, Navagiero y acometió la compleja empresa de adaptar el verso endecasílabo a la lengua castellana.

Estructura de un soneto

La estructura clásica del soneto está compuesta por catorce versos de once sílabas y dividida a su vez en cuatro estrofas.

La primera y la segunda formada por cuatro versos ‘cuartetos’ y las últimas dos por tres versos ‘tercetos‘. Además, también tiene rima consonante de tipo ABBA ABBA CDE CDE, aunque la de los tercetos es variable.

Ejemplo: Un soneto por Lope de Vega

A Un soneto me manda hacer Violante

B que en mi vida me he visto en tanto aprieto;

B catorce versos dicen que es soneto;

A burla burlando van los tres delante.

A Yo pensé que no hallara consonante,

B y estoy a la mitad de otro cuarteto;

B mas si me veo en el primer terceto,

A no hay cosa en los cuartetos que me espante.

C Por el primer terceto voy entrando,

D y parece que entré con pie derecho,

C pues fin con este verso le voy dando.

D Ya estoy en el segundo, y aun sospecho

C que voy los trece versos acabando;

D contad si son catorce, y está hecho.

Es preciso aclarar que las letras al inicio de cada verso o al final, indican la distribución de las rimas. Es decir, las letras mayúsculas indican que el verso es de arte mayor; minúsculas, que es de arte menor.

Cuando dos rimas coinciden, coinciden las letras que las representan y cuando aparece una rima nueva, hay un cambio de letra, la que se repetirá cada vez que aparezca la rima correspondiente.

Por tanto, el esquema clásico del soneto es el siguiente: ABBA-ABBA-CDC-DCD (dos cuartetos y dos tercetos encadenados).Hay otras combinaciones en los tercetos, como CDE-CDE, CDE-DCE.

La rima

La rima es igual de respetuosa con el clasicismo del siglo de oro de las letras españolas.

Los cuartetos conforman la sucesión rimada de ABBA ABBA. Es la más extendida, pero no la única. También es aceptable la forma ABAB ABAB, en cuyo caso los cuartetos se denominan serventesios.

Mientras que los tercetos son algo más complejos. Su rima se encadena entre uno y otro verso formando estructuras rimadas: CDE-CDE, CDC-DCD y otras menos extendidas.

Siempre al elaborar este tipo de verso es importante hacerlo con rima consonante.

Definiendo el amor, por Francisco de Quevedo

Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida, que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente,

es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,

un cobarde, con nombre de valiente,

un andar solitario entre la gente,

un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,

que dura hasta el postrero paroxismo,

enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:

mirad cuál amistad tendrá con nada,

el que en todo es contrario de sí mismo.