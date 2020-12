La romanización fue un proceso histórico que tuvo lugar aproximadamente entre el siglo II a. C. y el siglo III, es decir, fue un periodo bastante largo donde ocurrieron un sinfín de episodios históricos y cambios culturales que en gran parte siguen repercutiendo en el mundo actual.

Sí, 18 siglos después podemos hablar de aspectos propios de la romanización que se han expandido y globalizado inclusive más que en aquella época, y que hoy son parte de nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra cultura. Pero ¿qué es en sí la romanización?

Definición de romanización

Se conoce como romanización el proceso histórico por el cual la República Romana en una especie de campaña propagandística introdujo sus instituciones, cultura, forma de organización social y su lengua a los pueblos que iba conquistando, en pro de la expansión de su territorio y del aumento del control, para convertirse posteriormente en el Imperio Romano.

De esta manera la mayor parte de Europa y los antiguos Balcanes tenían que ir renunciando a su identidad cultural y hacer suya la romana. Adoptar el latín como idioma, la forma de vestir de los romanos, la religión, las normas jurídicas, es decir, el derecho romano, la forma de construir y muchas cosas más.

Se dice que los feciales (sacerdotes romanos) y quienes luchaban para el ejército romano, estaban convencidos de que estaban ayudando a los pueblos que conquistaban, creían que esto era moralmente correcto ya que para ellos la civilización romana era la mejor, y así mismo esa creencia la difundían entre estos pueblos, para convencerlos de que pertenecer a Roma era bueno para ellos.

Imperium Romanun

El Imperio Romano es considerado uno de los más grandes Imperios de la historia, su nacimiento se dio a partir de la enorme expansión que llevó acabo la República Romana sobre el Mediterráneo Occidental, y más adelante sobre el Mediterráneo Oriental.

Sus inicios se remontan con exactitud al Siglo I a. C. tras derrotar al Cartago en las Guerras Púnicas y poco a poco ir sumando victorias, conquistas y territorios a su poder. El crecimiento de Roma a pasos agigantados generó inclusive conflictos internos, pujas por dominar el poder dentro de la república y el nacimiento de grandes personajes históricos como el general Julio César.

César Augusto sería otro de esos nombres que iban a quedar para la historia, en un principio llamado Octavio Turino, era el hijo adoptivo de Julio César y tras el asesinato de su padre heredaría las responsabilidades de este. Fue el primer emperador de Roma, cuando esta se estableció formalmente como Imperio en el año 27 a. C.

Y el mandato de César Augusto fue probablemente la época más exitosa del Imperio Romano, en buena parte gracias a que llevó a cabo una gran romanización, es decir Augusto mediante el ejército, la diplomacia y la propaganda fue uno de los grandes impulsores de la romanización, de esa influencia y ese dominio cultural que se dio sobre los pueblos conquistados y que logro crear un imperio coherente y uniforme, con aspectos y curiosidades que no sabías que tuvo este pueblo.

Cronología de la romanización

La romanización se dio básicamente de manera similar en todos los territorios ocupados por el Imperio Romano, es decir todos estos adoptaron como ya dijimos su cultura, lengua e instituciones, sin embargo según estudiosos de este episodio histórico esta se dio en distintas fases, las cuales resumiremos a continuación:

Adopción del latín por las élites

En un primer momento la adopción del latín como lengua se dio solamente en la administración, los dirigentes y las élites. Se hizo costumbre que los miembros de estos estratos o niveles sociales enviaran a sus hijos a la capital romana para mejorar su aprendizaje del latín.

Apropiación de las costumbres

Poco a poco los pueblos dominados por Roma fueron apropiándose de costumbres propias del día a día y el estilo de vida Romano, tales como la forma de vestir, las mercancías existentes en el mercado, su moneda y la magnífica e histórica arquitectura romana, que sigue siendo hoy día objeto de admiración en todo el mundo.

Religiones

Roma contaba con una diversidad de religiones que se fueron introduciendo en estas regiones romanizadas. La propia, es decir la romana, y otras orientales como los cultos a la Diosa Griega Cibeles o al Dios de los Persas, Mitra. Y por supuesto más adelante también iría ocupando su lugar en medio de estos pueblos la religión cristiana.

Adopción de bienes materiales romanos

La entrada de los objetos de comercio y bienes materiales fue creciendo y con ello, la necesidad de inclusive importar la materia prima y la tecnología con la que contaba solo Roma, para poder producir estos bienes. De esta manera la moneda que ya se podía encontrar en esos pueblos, fue tomando más fuerza y también el sistema de medidas romano comenzó a ser usado como referencia principal.

Adopción del latín en general

Una de las últimas fases de esta progresiva romanización fue la de la adopción total del latín, es decir, ya no solo era usado por las élites y dirigentes, sino que las clases más bajas y todas las zonas rurales adoptaron también a la lengua itálica del latín como suya.

Llegada del Derecho Romano

Como era de suponerse aunque estuvo entre las últimas fases, tenía que llegar el ordenamiento jurídico que regía a Roma por aquellos días a todas estas regiones romanizadas. Y es este uno de los factores que viven aún con mucha fuerza en el mundo occidental, ya que el derecho romano es la base de los códigos civiles actuales y además, es objeto de estudio en buena parte de las facultades de derecho en el mundo.

Abandono de lenguas y cultura

También debemos acotar que la romanización golpeó fuertemente la cultura de todos los pueblos ocupados, forzando la desaparición de buena parte de las lenguas y las tradiciones de aquella época, para ser sustituidas en su totalidad por el latín y por la forma de vida romana.

Para concluir podemos decir que la romanización fue el proceso por el cual el imperio romano influyó y dominó los territorios que iba conquistando, para que estos utilizaran su lengua, sus tradiciones, su estilo de vida, religiones, su moneda y su ordenamiento jurídico y social.

Y esta romanización no solo tuvo un impacto enorme en aquella época (siglo II a. C. hasta el siglo III aproximadamente), sino que aún en el mundo actual aunque no lo sepamos vivimos bajo el legado de muchos principios romanos.