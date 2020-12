La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que, a veces, sientas que no vale la pena vivir.

Más que solo una tristeza pasajera, este trastorno no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. Puede requerir tratamiento a largo plazo pero no te desanimes. La mayoría de las personas con este tipo de trastorno se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

Síntomas

Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida; por lo general, las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días y pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza.

Por otro lado, también hay arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Está la pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes.

Además, de las alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado. Otros síntomas de la depresión son el cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. También la falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. En este sentido, la ansiedad, agitación o inquietud son otros síntomas.

Otro síntomas de la depresión

Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin saber realmente porqué.

La lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales son otros de los síntomas. Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches también suelen influir dentro de estos trastornos.

Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas pueden ser síntomas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio también lo serían. Por último, los problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza son sintomáticos de la depresión.

Síntomas de la depresión en niños y adolescentes

Los signos y síntomas frecuentes de depresión en los niños y adolescentes son similares a aquellos en los adultos, pero puede haber algunas diferencias. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajo peso.

En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social.

Síntomas en adultos

La depresión no es una parte normal del envejecimiento, y nunca debe tomarse a la ligera. Lamentablemente, la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores.

Entre ellos, están los problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos y fatiga. La pérdida del apetito, problemas del sueño o pérdida del interés en el sexo, que no son resultado de una enfermedad ni de un medicamento, también lo son. Querer quedarse en casa con frecuencia, en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas y, como decíamos antes, pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores son síntomas.

¿A quién le puede afectar?

Puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel económico y en cualquier edad. Las enfermedades mentales no discriminan y afectan a todo tipo de personas aunque, si las posibilidades económicas de la persona son bajas, es algo más complicado de tratar.

Cualquier persona cuando experimenta problemas de salud mental, debe afrontar además de su enfermedad, numerosas barreras para recibir cuidados y tratamiento adecuados, si se encuentra en caso de pobreza. Entre las barreras más comunes se encuentran las diferencias socio-económicas, la desigualdad en el acceso de cobertura en salud, la falta de sensibilidad sociocultural en la relación paciente y la falta de seguro de salud. Por eso es importante que estés bien informados sobre nuestros derechos de ser respetados y atendidos con dignidad y libres de prejuicios o estigmas. De ser tu caso, ve a informarte en cuanto puedas y a pedir ayuda para poder tratarla.