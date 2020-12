El copywriter está completamente ligado al marketing, sobre todo a lo digital. Se refiere a una de las prácticas que involucran a cualquier tipo de redacción, pudiéndose ser tipo publicitario o de relaciones públicas. Cualquier material que esté escrito dentro de esos parámetros puede ser llamado copy, debido a que se trata de una copia que en cualquier momento será divulgada.

Una de las diferencias del copywriting, para los que son escritores de editorial o de noticias es que la primera hace referencia alentando al lector a que realice una acción. Pudiendo ser una compra, cualquier descarga o la suscripción a un newsletter, mientras que la segunda tiene la función de informar u opinar. Para esto el copywriter tiene que utilizar llamadas de acción y estrategias para poder optimizar el contenido, que por lo general ya debe de estar familiarizado.

Se tiene que tener mucho cuidado de no confundir un copywriter con un copyright, primero trata sobre redacción de contenidos. Mientras que la segunda trata sobre el derecho de autor de una empresa o persona, la cual está autorizada en publicar o reproducir el contenido creado por el mismo.

¿Qué es lo que necesitas para ser un copywriter?

Para ser un buen copywriter, no es necesario que tengas ninguna formación específica para poder serlo. No es necesario tener un doctorado o si acabas de terminar la secundaria; si tienes 18 años de edad o si eres una persona jubilada. Las cosas más importantes para ser un buen verdadero copywriter es tener una computadora con una buena conexión a internet, una buena redacción y, lo más importante tener voluntad de aprender y desarrollarse en el área.

En la actualidad muchas universidades ofrecen cursos increíbles que tienen que ver con el área, incluso en la creación de contenido para páginas webs. Esto ayudará a la persona a convertirse en un freelance en la empresa. Muchos de estos cursos brindan todas las herramientas necesarias para la creación de grandes contenidos.

Las ventajas de formarte como un copywriter es que el certificado obtenido en estos cursos, te da la ventaja de postularte y luego poder tomar trabajos freelance. Sin tener que estar detrás de los trabajos o estar revisando plataformas para conseguirlos, en algunos casos trabajarles a personas que no pagan.

¿Cuánto puede generar de ganancia como un copywriter?

Para generar unas buenas ganancias como un copywriter, solo dependerá de ti. En este caso es muy recomendable antes de comenzar con algún trabajo es necesario que te respondas las siguientes preguntas: ¿Tu dedicación al trabajo será medio periodo o solo trabajas los fines de semanas? ¿Cómo consideras que es tu productividad? ¿Cuántos textos puedes redactar en un día? Entre otras más.

Una vez que realices las preguntas anteriormente y analices las respuestas, podrás sacar un estimado de más o menos puede generar ganancias. Pero para que tengas una idea más o menos de la situación actual de cuanto genera un copywriter. Se mencionan algunos números según la escuela de FreeLancer, donde el promedio de pago que se genera es dependiendo de la cantidad de palabras que se escriba en el texto.

Para textos de 500 a 1000 palabras se pueden generan 15-20$ y entre 1500 a 2000 palabras se puede ganar de 50-100$. Todo depende de la empresa con la que estés trabajando y del tiempo que vayas a trabajar. Lo más emocionante de ser un buen copywriter FreeLance es que puedes hacer tu propia agencia. Para lograrlo dependerá de cuánto deseas ganar y cuántas horas estés dispuesto a laborar.

Cómo se puede empezar

Para empezar a trabajar como un copywriter es necesario estar informado sobre todo el mercado del copywriting. Otra de las recomendaciones es estudiar bastante, sobre todo lo relacionado con esta área de creación de contenidos para webs en la internet. Todas esas informaciones te servirán para empezar recorrer todo ese camino y te indicarán de como poder proceder después para poder comenzar.

Tienes que tomar en cuenta que, si eres una persona autodidacta en esta área, eso hará la diferencia entre los demás que trabajan en este medio. Sobre todo, esto te permitirá sobresalir en los demás copywriter del mercado. Si deseas trabajar de FreeLancer con muchas de las empresas reconocidas en el mundo es necesario que saques el certificado en esta área. Así no tendrás ningún problema en ejercer y empezar a exigir el sueldo que deseas.

Consejos para ser un copywriting de calidad

Para que seas un buen copywriter de calidad debes de tomar en cuentas lo siguientes consejos:

Estudiar siempre

No están exagerados ni demasiado cliché, pero para ser un buen copywriter es necesario que domines el idioma utilizado. Poder dominar el contenido por la cual la empresa te contrato y lo más importante las técnicas para la optimización de textos. Estos elementos a medida se van actualizando, si no lo estudias el texto que redactes no será actual.

Tienes que ser organizado

A pasar del tiempo, entenderás cuantos puedes generar al día y cuántos podrás finalizar para ser entregado en la misma fecha. Si no organizas tu producción, vas a empezar a escribir bajo presión o terminarás perdiendo los plazos de entregas. No existe nada peor que no cumplir con las fechas de entregas para las publicaciones de los contenidos.

Crear contenidos que sean claros

ya esta es la parte práctica que tiene un copywriter, es asegurar que la información plasmada en los textos sea objetivas y claras. Se tiene que tener en mente que la lectura debe de ser o tener un contenido agradable. Ya que, si la persona empieza a leer y lo encuentra difícil de entender lo abandonará rápidamente.

Evita los plagios

Los plagios son severamente castigados por las empresas que se dedican a esta área, la persona con que trabaje no le agradara. Así tratarás de evitar cualquier problema con la persona que escribió el texto original. Lo ideal es crear contenidos únicos y autorales de responsabilidad.