Carla Bruni presenta ‘Un grand amour’, el videoclip de otro single de su último álbum, de título homónimo y sexto en su carrera, en que vuelve a enfatizar la sensibilidad e intimidad musicalmente.

‘Un grand amour’, cuenta con letra de Carla Bruni y música de Michel Amsellem. El video musical, estrenado el día de Navidad, ha sido dirigido por Yann Orhan y producido por Aurélie Ullrich de Slo Slo. En las imágenes en blanco y negro se presentan parejas y miembros de su familia bailando juntos un vals (dos hijos suyos, su hermana, su madre, etc).

“Carla Bruni”, su nuevo trabajo discográfico que publicó hace pocos meses, es el primero con canciones originales desde “Little french songs” (2013), está escrito principalmente en francés, más una canción en inglés y otra en italiano que es un dueto con la actriz Valeria Bruni Tedeschi, hermana de la cantante. Albin de la Simone produjo el álbum al completo y las composiciones corren a cargo de Carla Bruni, Michel Amsellem, Jeremy Reynolds y Calogero. Carla Bruni presentará este disco en los escenarios de toda Francia, desde mayo de 2021 hasta diciembre, si la situación sanitaria lo permite.

La cantante italiana nacionalizada francesa Carla Bruni fue modelo de 1987 a 1997 antes de emprender una carrera en la música. Lanzó su primer álbum “Quelqu’un m’a dit” en 2002, consiguiendo que pasara 34 semanas en el top 10 de la lista de álbumes franceses. Posteriormente llegarían “No Promises” (2007) y “Comme si de rien n’était” (2008) con gran éxito de ventas también, a los que siguieron “Little French Songs “(2013) y “French Touch” (2017). Ha vendido 5 millones de álbumes durante su carrera y está comprometida con los problemas sociales, en 2009 creó la Fundación Carla Bruni-Sarkozy para promover el acceso a la cultura y el conocimiento para todos.

Letra de ‘Un grand amour’ de Carla Bruni

[Couplet 1]

On peut chercher l’amour dans les yeux que l’on croise

Dans les peaux que l’on touche

Au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche

On doit chercher l’amour c’est la moindre des choses, tu sais

Il n’y a rien d’autre au monde, c’est vrai

Et rien d’autre qui compte

On peut chercher l’amour de mille et une manières

Tranquillement en passant

Ou alors commе s’il n’y avait rien d’autre à faire

On doit chеrcher l’amour pour sauver nos peaux de l’effroi

Pour sauver nos vies de l’enfer

C’est gravé dans la pierre

[Refrain]

Mais quelquefois, il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi

Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours

[Couplet 2]

On a besoin d’amour quels que soient nos visages

Quelles que soient nos prouesses

Et quelles que soient nos équipées sauvages

On a besoin d’amour tout comme l’on respire tu sais

C’est là qu’est notre inespéré, c’est là qu’on se déchire

Il nous arrive d’aimer contre toute espérance

Sans l’ombre d’un atout

Sans l’ombre d’une chance, comme à genoux

Il nous arrive d’aimer comme des naufragés tu sais

Comme des possédés c’est vrai

C’est là qu’est notre chance

[Refrain]

Mais quelquefois, il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi

Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours

[Pont]

Quand on retrouve l’amour c’est comme une page blanche

Qui nous reste à écrire, tout comme l’on se penche

Regarde, regarde

[Refrain]

Il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi

Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours